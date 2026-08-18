Dónde ver EN VIVO Sao Paulo vs. Bolívar por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

Sao Paulo y Bolívar se enfrentan por la Copa Sudamericana 2026. Acá podes saber dónde ver el partido EN VIVO por televisión y las plataformas de streaming disponibles.

Sao Paulo y Bolívar se enfrentan este martes 18 de agosto por el partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro decisivo se lleva a cabo en el Estadio Morumbí (San Pablo) y comienza a partir de las 18:30 hs (Ciudad de México).

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Tras el empate 1-1 en la ida disputada en La Paz, la serie se encuentra totalmente abierta. El ganador de este duelo logrará el boleto directo a los cuartos de final del certamen continental.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Sao Paulo y Bolívar de este martes 18 de agosto por la Copa Sudamericana se transmite en México de manera exclusiva por Disney+ Premium.

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium / ESPN

Disney+ Premium / ESPN Sudamérica: DSports, DGO, ESPN y Disney+

DSports, DGO, ESPN y Disney+ Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fanatiz España: LaLiga+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Sao Paulo busca hacer valer la localía para sellar su clasificación tras haber rescatado un valioso empate en la altura en el juego de ida. El Tricolor Paulista cuenta con el respaldo de su afición en el MorumBIS y apostará a su poderío ofensivo para definir la eliminatoria sin llegar a la tanda de penales.

Por su parte, Bolívar llega a tierras brasileñas con la misión de dar la gran sorpresa continental. El conjunto boliviano demostró competitividad en el primer capítulo y buscará plantear un partido inteligente en San Pablo para golpear al contraataque y mantener vivo el sueño en la Copa Sudamericana.

En sintesis

Sao Paulo y Bolívar juegan este martes 18 de agosto en la Copa Sudamericana.

juegan este martes 18 de agosto en la Copa Sudamericana. Estadio MorumBIS albergará la vuelta de octavos de final tras empatar 1-1 en la ida.

albergará la vuelta de octavos de final tras empatar 1-1 en la ida. Disney+ Premium transmitirá en exclusiva el partido de vuelta en vivo para México.