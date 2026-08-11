Dónde ver EN VIVO Bolívar vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

Bolívar y Sao Paulo se enfrentan este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se juega en La Paz y contará con transmisión en vivo por TV y streaming.

Bolívar y Sao Paulo se enfrentan este martes 11 de agosto por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Hernando Siles de La Paz y comienza a partir de las 18:30hs (Ciudad de México).

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El conjunto boliviano intentará aprovechar la altitud de La Paz para sacar ventaja en la serie de ida de este cruce de eliminación directa. Por su parte, el Tricolor Paulista llega con la firme intención de rescatar un resultado positivo en suelo altiplánico que le permita definir la eliminatoria con tranquilidad como local en el MorumBIS.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Bolívar y Sao Paulo de este martes 11 de agosto por la Copa Sudamericana se puede ver en México a través de ESPN en la TV y mediante la plataforma de streaming Disney+.

México: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y DSports / DGO

ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium y DSports / DGO Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV y Fanatiz

beIN Sports, fuboTV y Fanatiz España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Bolívar llega a este compromiso tras haber superado en el playoff de octavos de final a Grêmio con un global a favor, mostrando un gran poderío ofensivo. Además, marcha en los primeros puestos del torneo local boliviano y busca hacerse fuerte en casa para inclinar la balanza en el certamen continental.

Por su parte, Sao Paulo avanzó directamente a la fase de octavos tras terminar como líder absoluto de su grupo en la Copa Sudamericana de manera invicta. El conjunto dirigido por Luis Zubeldía buscará contrarrestar los efectos de la altura con tenencia de balón para llegar con ventaja al choque de vuelta en Brasil.

En sintesis

Bolívar y Sao Paulo juegan la ida de octavos este martes 11 de agosto.

y juegan la ida de octavos este martes 11 de agosto. Luis Zubeldía dirige a Sao Paulo en el partido en el Estadio Hernando Siles.

dirige a Sao Paulo en el partido en el Estadio Hernando Siles. ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro para México y Centroamérica.