El ciclo de James Rodríguez en el Club León llegó a su fin tras su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX. Tras no cumplir con las expectativas, las partes llegaron a un acuerdo para no renovar el vínculo y ahora el colombiano busca un nuevo destino.

Ahora, son varios los clubes que buscar sumar al talentoso jugador de 34 años, de diferentes ligas y diferentes países. De cara a poder llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, el atacante busca nuevos horizontes para arribar con rodaje.

Ahora, el periodista Gabriel Sá, habló sobre la situación del futbolista, sobre los rumores que lo colocaban en una de las instituciones más grandes de, no solo Brasil, sino también de todo Sudamérica. Para dejar en claro, lo comunicó expresamente en redes sociales.

Así lo manifestó el comunicador a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “No hace falta decirlo, pero obviamente la noticia publicada por un periódico colombiano sobre el posible regreso de James Rodríguez al São Paulo es falsa“. De esta manera, se descartó un segundo ciclo en la institución paulista.

¿Cómo fue el ciclo de James Rodríguez en Club León?

En lo que respecta a lo meramente futbolístico, el ex mediocentro del Real Madrid disputó 14 compromisos, siendo titular en 10 de ellos. Marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. Fue importante para el funcionamiento en ofensiva de los Esmeraldas.

