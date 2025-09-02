Club León quiere mejorar el nivel que ha tenido en los últimos meses. El equipo de Eduardo Berizzo que ilusionaba a su afición en el comienzo del Clausura 2025, sufrió un importante bajón futbolístico desde que la FIFA decidió expulsarlos del Mundial de Clubes.

En el arranque del Apertura 2025, los resultados han sido irregulares pero por el momento están clasificados al Play-In, aunque todavía quedan varias jornadas por delante para que se termine de confirmar cuáles serán los equipos que están clasificados.

Mientras tanto, el mercado de pases sigue abierto y puede haber alguna que otra salida más en la plantilla. Una de ellas es la de Emiliano Rigoni, argentino que está inscripto pero que no es fundamental para el entrenador ya que es suplente y ha sumado pocos minutos hasta el momento.

Según informó el periodista César Luis Merlo en conjunto con Eder Traskini de UOL Sporte, el São Paulo de Brasil está negociando para concretar el regreso del mediocampista. Con una compensación económica podrían llegar a un acuerdo con el club mexicano dado que su contrato termina a fin de año.

La misma fuente asegura que el entrenador del equipo brasileño, Hernán Crespo, dio el visto bueno a la directiva para que se lleve a cabo la operación ya que durante su primer etapa durante en el equipo paulista lo dirigió y además era habitual titular.

