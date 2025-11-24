En el marco de los Octavos de Final del Clausura 2025 de la Liga Profesional de Argentina, Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 en condición de visitante a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. El Pincha, que quedó octavo en su zona, eliminó al Canalla, que fue primero en su grupo.

Sin embargo, pese a lo futbolístico, el gran atractivo de este duelo fue la previa del compromiso. Y es que el jueves por la mañana, las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) crearon y le dieron un título al cuadro rosarino por ser el equipo que más puntos sumó en el año en la Tabla Anual.

El problema es que este título no estaba estipulado en el reglamento. Recién el 20 de noviembre se oficializó en reunión de Comité Ejecutivo donde los representantes de los clubes no sabían que se le daría un título oficial. Esta polémica decisión de Claudio Tapia, presidente de AFA, generó un rechazo generalizado en el futbol argentino.

En esa sintonía, la AFA comunicó que la decisión había sido unánime cuando en realidad no hubo votación. El único club que se expresó para desmentir a las autoridades del futbol argentino fue Estudiantes de La Plata. El contragolpe de Tapia fue obligarlo a hacer un pasillo al Pincha a modo de humillación por su rebeldía.

El club platense, tetracampeón de la Copa Libertadores y Campeón de la Copa Intercontinental 1968 respondió haciendo el pasillo que le pedía la AFA, pero lo hizo de espaldas, mostrando una vez más su desacuerdo y representaron el sentir de los hinchas del futbol argentino.

¿Cuándo y contra quién juega Estudiantes de La Plata por los Cuartos de Final del Clausura 2025?

Tras este golpe de visitante, el León jugará la próxima fase ante Central Córdoba de Santiago del Estero, club vinculado a la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y que se expresa en redes sociales faltándole el respeto a aquellos que no están de acuerdo con las decisiones que se toman. Sin dudas, la historia entre Estudiantes y AFA sumará un capítulo más.

En síntesis