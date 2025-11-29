¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras la victoria de Flamengo?

Por la Final de la edición 2025 de la Copa Libertadores, Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, y se proclamó campeón del torneo sudamericano por cuarta vez en su historia tras las conquistadas en 1981, 2019 y 2022.
Con esta conquista, el Fla igualó la marca de River Plate y Estudiantes de La Plata, ambos de Argentina. El equipo carioca se transformó en el equipo brasileño con más títulos de este torneo. Se separó del Verdao, pero también Sao Paulo, Gremio y Santos, quienes quedaron relegados con tres copas.
Eso si, los tres equipos tetracampeones siguen por debajo de los máximos campeones del torneo: Independiente con 7 conquistas, que no la gana desde 1984, Boca Juniors, que no la gana desde 2007, y Peñarol con 5, cuyo último título fue en 1987.
Todos los campeones de América
- 1960 Peñarol
- 1961 Peñarol
- 1962 Santos
- 1963 Santos
- 1964 Independiente
- 1965 Independiente
- 1966 Peñarol
- 1967 Racing
- 1968 Estudiantes
- 1969 Estudiantes
- 1970 Estudiantes
- 1971 Nacional
- 1972 Independiente
- 1973 Independiente
- 1974 Independiente
- 1975 Independiente
- 1976 Cruzeiro
- 1977 Boca Juniors
- 1978 Boca Juniors
- 1979 Olimpia
- 1980 Nacional
- 1981 Flamengo
- 1982 Peñarol
- 1983 Gremio
- 1984 Independiente
- 1985 Argentinos Juniors
- 1986 River Plate
- 1987 Peñarol
- 1988 Nacional
- 1989 Atlético Nacional
- 1990 Olimpia
- 1991 Colo-Colo
- 1992 São Paulo
- 1993 São Paulo
- 1994 Vélez Sarsfield
- 1995 Gremio
- 1996 River Plate
- 1997 Cruzeiro
- 1998 Vasco da Gama
- 1999 Palmeiras
- 2000 Boca Juniors
- 2001 Boca Juniors
- 2002 Olimpia
- 2003 Boca Juniors
- 2004 Once Caldas
- 2005 São Paulo
- 2006 Internacional
- 2007 Boca Juniors
- 2008 Liga de Quito
- 2009 Estudiantes
- 2010 Internacional
- 2011 Santos
- 2012 Corinthians
- 2013 Atlético Mineiro
- 2014 San Lorenzo
- 2015 River Plate
- 2016 Atlético Nacional
- 2017 Gremio
- 2018 River Plate
- 2019 Flamengo
- 2020 Palmeiras
- 2021 Palmeiras
- 2022 Flamengo
- 2023 Fluminense
- 2024 Botafogo
- 2025 Flamengo
En síntesis
