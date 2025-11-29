¿Cómo quedó el palmarés de la Copa Libertadores tras la victoria de Flamengo?

Por la Final de la edición 2025 de la Copa Libertadores, Flamengo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en Perú, y se proclamó campeón del torneo sudamericano por cuarta vez en su historia tras las conquistadas en 1981, 2019 y 2022.

Publicidad

Publicidad

Con esta conquista, el Fla igualó la marca de River Plate y Estudiantes de La Plata, ambos de Argentina. El equipo carioca se transformó en el equipo brasileño con más títulos de este torneo. Se separó del Verdao, pero también Sao Paulo, Gremio y Santos, quienes quedaron relegados con tres copas.

Tweet placeholder

Eso si, los tres equipos tetracampeones siguen por debajo de los máximos campeones del torneo: Independiente con 7 conquistas, que no la gana desde 1984, Boca Juniors, que no la gana desde 2007, y Peñarol con 5, cuyo último título fue en 1987.

Publicidad

Publicidad

Todos los campeones de América

1960 Peñarol

1961 Peñarol

1962 Santos

1963 Santos

1964 Independiente

1965 Independiente

1966 Peñarol

1967 Racing

1968 Estudiantes

1969 Estudiantes

1970 Estudiantes

1971 Nacional

1972 Independiente

1973 Independiente

1974 Independiente

1975 Independiente

1976 Cruzeiro

1977 Boca Juniors

1978 Boca Juniors

1979 Olimpia

1980 Nacional

1981 Flamengo

1982 Peñarol

1983 Gremio

1984 Independiente

1985 Argentinos Juniors

1986 River Plate

1987 Peñarol

1988 Nacional

1989 Atlético Nacional

1990 Olimpia

1991 Colo-Colo

1992 São Paulo

1993 São Paulo

1994 Vélez Sarsfield

1995 Gremio

1996 River Plate

1997 Cruzeiro

1998 Vasco da Gama

1999 Palmeiras

2000 Boca Juniors

2001 Boca Juniors

2002 Olimpia

2003 Boca Juniors

2004 Once Caldas

2005 São Paulo

2006 Internacional

2007 Boca Juniors

2008 Liga de Quito

2009 Estudiantes

2010 Internacional

2011 Santos

2012 Corinthians

2013 Atlético Mineiro

2014 San Lorenzo

2015 River Plate

2016 Atlético Nacional

2017 Gremio

2018 River Plate

2019 Flamengo

2020 Palmeiras

2021 Palmeiras

2022 Flamengo

2023 Fluminense

2024 Botafogo

2025 Flamengo

En síntesis

ver también ¿Cuánto dinero ganó Flamengo por derrotar a Palmeiras y ser campeón de la Copa Libertadores 2025?