Este domingo 7 de diciembre se disputa la primera semifinal del Torneo Clausura 2025 de Argentina. Los equipos protagonistas son Boca Juniors y Racing Club, en lo que significa una nueva edición de este clásico entre dos de los clubes más importantes del país. El juego se lleva a cabo en La Bombonera a partir de las 16:00hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

Con respecto al Xeneize, Boca alcanzó la semifinal después de vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El equipo liderado por Leandro Paredes acumula una racha de seis victorias consecutivas en el torneo y busca un nuevo triunfo como local para llegar a la final.

Por el lado de la visita, Racing Club eliminó a Tigre en los cuartos de final a través de los penales (el partido fue 0-0 en los 120 minutos). El club de Avellaneda anteriormente había vencido a River Plate en los octavos de final y La Academia intentará dar el ‘batacazo’ al derrotar a Boca en La Bombonera.

La probable alineación de Boca ante Racing

Agustín Marchesín

Juan Barinaga

Lautaro Di Lollo

Ayrton Costa

Lautaro Blanco

Leandro Paredes

Milton Delgado

Carlos Palacios

Exequiel Zeballos

Miguel Merentiel

Milton Giménez

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Racing ante Boca