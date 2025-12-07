Este domingo 7 de diciembre se disputa la primera semifinal del Torneo Clausura 2025 de Argentina. Los equipos protagonistas son Boca Juniors y Racing Club, en lo que significa una nueva edición de este clásico entre dos de los clubes más importantes del país. El juego se lleva a cabo en La Bombonera a partir de las 16:00hs (CDMX).
Con respecto al Xeneize, Boca alcanzó la semifinal después de vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El equipo liderado por Leandro Paredes acumula una racha de seis victorias consecutivas en el torneo y busca un nuevo triunfo como local para llegar a la final.
Por el lado de la visita, Racing Club eliminó a Tigre en los cuartos de final a través de los penales (el partido fue 0-0 en los 120 minutos). El club de Avellaneda anteriormente había vencido a River Plate en los octavos de final y La Academia intentará dar el ‘batacazo’ al derrotar a Boca en La Bombonera.
La probable alineación de Boca ante Racing
- Agustín Marchesín
- Juan Barinaga
- Lautaro Di Lollo
- Ayrton Costa
- Lautaro Blanco
- Leandro Paredes
- Milton Delgado
- Carlos Palacios
- Exequiel Zeballos
- Miguel Merentiel
- Milton Giménez
La probable alineación de Racing ante Boca
- Facundo Cambeses
- Facundo Mura
- Nazareno Colombo
- Agustín García Basso
- Gabriel Rojas
- Bruno Zuculini
- Juan Nardoni
- Agustín Almendra
- Santiago Solari
- Duván Vergara
- Adrián Martínez