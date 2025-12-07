Es tendencia:
Las alineaciones de Boca Juniors vs. Racing Club por la semifinal del Torneo Clausura 2025 de Argentina

Boca Juniors y Racing Club se enfrentan este domingo en La Bombonera por la semifinal del torneo. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Boca y Racing se enfrentan este domingo en La Bombonera
Boca y Racing se enfrentan este domingo en La Bombonera

Este domingo 7 de diciembre se disputa la primera semifinal del Torneo Clausura 2025 de Argentina. Los equipos protagonistas son Boca Juniors y Racing Club, en lo que significa una nueva edición de este clásico entre dos de los clubes más importantes del país. El juego se lleva a cabo en La Bombonera a partir de las 16:00hs (CDMX).

Con respecto al Xeneize, Boca alcanzó la semifinal después de vencer por 1-0 a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El equipo liderado por Leandro Paredes acumula una racha de seis victorias consecutivas en el torneo y busca un nuevo triunfo como local para llegar a la final.

Por el lado de la visita, Racing Club eliminó a Tigre en los cuartos de final a través de los penales (el partido fue 0-0 en los 120 minutos). El club de Avellaneda anteriormente había vencido a River Plate en los octavos de final y La Academia intentará dar el ‘batacazo’ al derrotar a Boca en La Bombonera.

La probable alineación de Boca ante Racing

  • Agustín Marchesín
  • Juan Barinaga
  • Lautaro Di Lollo
  • Ayrton Costa
  • Lautaro Blanco
  • Leandro Paredes
  • Milton Delgado
  • Carlos Palacios
  • Exequiel Zeballos
  • Miguel Merentiel
  • Milton Giménez
La probable alineación de Racing ante Boca

  • Facundo Cambeses
  • Facundo Mura
  • Nazareno Colombo
  • Agustín García Basso
  • Gabriel Rojas
  • Bruno Zuculini
  • Juan Nardoni
  • Agustín Almendra
  • Santiago Solari
  • Duván Vergara
  • Adrián Martínez
