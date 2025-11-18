Leonardo Suárez es uno de los jugadores que salió de Pumas UNAM en el mercado de pases de mitad de año, que coincidió entre el Mundial de Clubes 2025 y el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX. Su destino fue Estudiantes de La Plata de Argentina, retornando a jugar al país tras 11 años.

Particularmente su salida fue confusa, ya que, luego de superar una larga lesión a raíz de una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, el jugador había empezado a sumar minutos sobre el final de la temporada 2024-25. Sin embargo, tras ella, fue bajado a entrenar con la Sub-21 de los Universitarios.

En diálogo exclusivo con Bolavip, el jugador se refirió a ese momento y su salida del club: “Yo no hablé con nadie, no tuve la oportunidad de hablar con alguien de mi tema. Hasta el momento de esa pretemporada llegué con la confianza y el deseo de hacer una gran pretemporada para hacer un buen año y estar a la altura de ese gran club“.

Leo Suárez compartió plantilla con varios argentinos en Pumas, Rogelio Funes Mori uno de ellos. [Getty Images]

Y continuó: “Pero de un momento a otro, iba a viajar a la pretemporada y me comunicaron que me tenía que presentar con la Sub-21. Yo, con el respeto que se me consideró y el respeto que le di a cada club que me dio trabajo, hice lo que me dijeron“.

“No pedí explicaciones porque siento que no valía la pena pedirlas“, detalló, dejando en claro que ni Efraín Juárez ni nadie de la institución le dio una explicación para no ser tenido en cuenta. Y subrayó: “A uno le duele que te traten así porque yo adelanté mi proceso, arriesgué mi físico para poder volver, y estar y ayudar al equipo“.

“Se habían dicho cosas que no son reales. Que yo decía o hacía cosas y era mentira. Con el grupo siempre fui de la mejor manera“, aseveró. “Con el grupo siempre fui de la mejor manera. Estoy muy agradecido con el club, con el entrenador y con toda la gente del club“, deslizó con sinceridad.

¿Cómo fue la relación con Efraín Juárez?

Sobre la relación con el entrenador, fue muy claro y conciso: “Increíble“. “Estoy muy agradecido con él. Desde el día uno que llegó el respeto que me demostró hasta el último día. Cuando hablamos el día que fui a entrenar con la Sub-21 nos saludamos como siempre, nos abrazamos. No tengo nada que reprocharle“, sentenció.

Además, agregó: “Después son cosas técnicas, quizás yo no le daba lo que él necesitaba futbolísticamente. Pero con él yo siempre voy a estar muy agradecido por el respeto que tuvo. Él siempre después de cada entrenamiento o cuando se podía hablábamos“.

