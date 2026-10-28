El 'Peixe' no tendrá a su capitán esta tarde en un partidazo de campeonato local. El motivo.

El Santos y el Palmeiras se reencontrarán en un verdadero ‘partido grande’ cuando tengan la responsabilidad de abrir la fecha 33 del Brasileirao 2026 este miércoles. Con objetivos distintos en la temporada doméstica, los dos jugarán a todo o nada para llevarse los tres puntos de Vila Belmiro ante una multitud presente.

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El espectáculo, sin embargo, no podrá disfrutar de uno de sus ingredientes principales: Neymar Jr no jugará esta tarde ante el ‘Verdao’ en la casa del Santos. El capitán del conjunto local se perderá este encuentro de alta relevancia para el ‘Peixe’ en la continuidad del Brasileirao. El enganche no estará ni siquiera en el banco.

Si bien muchas veces al talentoso atacante le tocó quedarse afuera por diversos problemas físicos, en este caso su ausencia no reside en una lesión particular. El emblema de Santos no estará disponible pues se encuentra suspendido por expulsión, por lo que está inhabilitado. Quedó marginado reglamentariamente ante Palmeiras.

Neymar Jr vio la tarjeta roja en el último partido a causa de la contemporánea “Ley Vinicius”. El delantero le platicó a un jugador del equipo rival tapándose la boca, su oponente lo denunció y el árbitro lo vio en el VAR y lo echó. Luego, el capitán del Santos terminó discutiendo verbal y físicamente con el futbolista que lo mandó al frente.

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El reclamo de Ney por la expulsión [foto: Getty]

Tras haber tenido que dejar el campo anticipadamente por aquella expulsión, Neymar Jr fue castigado con dos jornadas de sanción por el episodio público. De esta manera, no sólo no podrá enfrentar a Palmeiras sino que tampoco podrá disputar el siguiente compromiso. Es una sensible baja para Santos en el Brasileirao 2026.

Para Neymar Jr es una oportunidad de descansar un poco luego de haber jugado diez partidos seguidos, una racha muy positiva para las lesiones anteriores. En los últimos 9 juegos había aportado 2 goles y 4 asistencias, recuperando de a poco su nivel. Palmeiras, escolta del líder Flamengo, buscará aprovechar la ausencia del enganche.