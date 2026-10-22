Luego de más de 150 partidos jugados por los participantes a lo largo de esta edición, la Copa Libertadores 2026 llega al momento de mayor expectativa: la gran final. Estamos a solo noventa minutos de conocer quién será el próximo campeón y por lo tanto, el nuevo “rey de América”. Y solo dos clubes mantienen vivo el sueño.

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47 equipos habían comenzado a principio de año el camino a la ‘Gloria Eterna’, pero los privilegiados serán únicamente Palmeiras y Flamengo. Nuevamente, como en tantas otras ocasiones, habrá final brasileña en la Copa Libertadores. Los dos gigantes modernos del país verdeamarello vuelven a estar cara a cara en la definición.

En la antesala de la gran final de la Copa Libertadores 2026, la IA predijo el campeón que se coronará en Montevideo el mes próximo adelante de todo el continente. La tecnología estudió más de treinta factores de Palmeiras, Flamengo y las definiciones de la competencia, y a partir de ello llegó a una conclusión definitiva.

En base a la simulación de la Inteligencia Artificial, Palmeiras ganará el partido y se tomará venganza de la derrota ante el propio Flamengo en la edición pasada del certamen. El año anterior se había producido la misma final de Copa Libertadores, pero en aquella ocasión se había impuesto el ‘Mengao’ en la cara del ‘Verdao’.

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Según la supercomputadora, el conjunto de Abel Ferreira ganaría por 1-0 el partido decisivo por el título continental. Anticipando un juego cerrado y con pocos espacios, además de muy disputado, pronosticó una victoria por la mínima de Palmeiras. También, los últimos cruces de ellos con Flamengo no han tenido tantas emociones.

Flamengo le ganó la última final a Palmeiras [Foto: Getty]

De acuerdo al modelo de la tecnología, Marlon Freitas convertiría el único gol de la final de la Copa Libertadores 2026, dentro de los últimos diez minutos del complemento. Esa anotación sería suficiente para marcar la diferencia e inclinar la contienda por el título a favor del Palmeiras, que pasaría así de subcampeón a nuevo campeón.

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Con este resultado que indica la IA en base a su vaticinio, el ‘Verdao’ ganaría su cuarta Copa Libertadores en la historia del club. Sus anteriores conquistas han sido en 1999, 2020 y 2021, y conseguiría otra en 2026. En los últimos años estuvo cerca de lograrlo varias veces, y lograría su cometido finalmente este año ante el Flamengo.