En los últimos tiempos, y con cada vez mayor frecuencia con el paso de los años, los seguidores de la Copa Libertadores reclamaron por la falta de “suspenso” en las definiciones. Las finales se han vuelto algo repetitivas, a diferencia de lo que sucedía en otras épocas de la competición, que ha llevado a que parte de la audiencia pierda interés.

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Dentro de esta queja de los aficionados de distintos clubes que han jugado Copa Libertadores, se puntualizó en dos equipos: Palmeiras y Flamengo, que han llegado a muchas finales. Los dos conjuntos brasileños han construido un capital importante en materia económica, que les han permitido fichar grandes estrellas y llegar lejos en los torneos.

En esta edición 2026 que aún se está disputando, el ‘Verdao’ y el ‘Mengao’ podrían reencontrarse en la final otra vez, lo que ha llevado a muchos a poner en escena aquel debate. Los poderosos equipos de Brasil tienen plantillas de mucha jerarquía que podrían hacerlos superar las semifinales y disputar la final de esta nueva Copa Libertadores.

Más allá del recuerdo de muchos sobre las “definiciones repetitivas”, lo cierto es que Palmeiras y Flamengo sólo jugaron entre sí dos finales en toda la historia de la Libertadores. La confusión se presta en varios casos a raíz de que estos precisos dos equipos han estado en varios de los últimos juegos por el título, pero no todos fueron entre sí.

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En todos los años que se ha disputado el torneo hoy regulado por CONMEBOL, los adinerados cuadros brasileños sólo se midieron en la definición de 2021 y en la de 2025. En la primera se impuso Palmeiras por 2-1 en un partido que llegó hasta el tiempo extra, mientras que en la segunda venció Flamengo por 1-0 en el tiempo reglamentario.

Flamengo y Palmeiras en la última final entre ambos [Foto: Getty]

El desconcierto surge de que en la Copa Libertadores, 5 de las últimas 7 finales tuvieron o a Palmeiras o a Flamengo, aunque no necesariamente a ambos en todas. Además de las mencionadas definiciones entre ambos (2021 y 2025), Flamengo también jugó la final en 2019 y 2022, mientras que Palmeiras también lo hizo en 2020. ¿Qué pasará en la final del 2026?