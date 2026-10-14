Descubre cuándo y dónde se jugará la ansiada definición del trofeo del torneo de CONMEBOL.

Cuando comenzó la corriente temporada el futbol sudamericano, el gran objetivo de todos los jugadores y todos los equipos es llegar a la final de la Copa Libertadores 2026. El sueño de ser campeones de América lo tienen todos, pero solo dos instituciones lograrán ser protagonistas de la tan esperada definición del título continental.

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Revelados los dos finalistas de la presente edición del torneo, se realizarán los preparativos para el juego por el título que se disputará a partido único en estadio neutral. El ganador del encuentro al cabo de los noventa minutos será el campeón, mientras que si hay empate todo se irá a una prórroga y de persistir, a tanda de penales.

¿Cuándo se juega la gran final de la Copa Libertadores 2026?

El enfrentamiento por la gloria tiene fecha confirmada y, de no mediar inconvenientes, se disputará el próximo sábado 28 de noviembre. Como suele suceder en el calendario de CONMEBOL, se coloca siete días después de la final de la Copa Sudamericana. Este encuentro aún no tiene horario definido por la organización del certamen.

¿Dónde se juega la gran final de la Copa Libertadores 2026?

El partido por el título copero también cuenta con sede lista y será el Estadio Centenario de Montevideo, localizado precisamente en la ciudad capital de Uruguay. Con capacidad para hasta sesenta mil espectadores, se trata de un escenario repetido, ya que en ese recinto se jugó la final de la edición 2021 de la Copa Libertadores.

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El Estadio Centenario tendrá la gran final [Foto: Getty]

¿Cuáles son los clasificados a la gran final de la Copa Libertadores 2026?

Si bien todavía no están confirmados los dos finalistas, los dos equipos que jugarán el duelo por el título saldrán de estos cuatro aspirantes:

Fluminense (Brasil) o Palmeiras (Brasil), que se cruzan en la primera semifinal.

(Brasil) o (Brasil), que se cruzan en la primera semifinal. Estudiantes LP (Argentina) o Flamengo (Brasil), que se miden en la segunda semifinal.

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Tres equipos brasileños y un argentino todavía están en carrera por ser campeones de esta edición, con posibilidades de un nuevo Flamengo-Palmeiras en la final.