La semifinal de la Copa Libertadores 2026 que comenzará este jueves en La Plata no será una serie más: será ni más ni menos que una llave entre dos campeones del certamen. Estudiantes y Flamengo son dos gigantes de Sudamérica, pero solo uno de ellos podrá meterse en la final de esta edición que se jugará en Montevideo en noviembre.

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Al igual que ocurrió en la otra semifinal de ayer (Fluminense-Palmeiras), en la de hoy los dos rivales saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Tanto Estudiantes como Flamengo han levantado este trofeo en años anteriores y quieren conseguir otra lata para la vitrina. Ambos son de los equipos más laureados del continente.