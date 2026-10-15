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Copa Libertadores

Mientras Estudiantes tiene 4 títulos de Copa Libertadores, cuántas veces la ganó Flamengo

Se enfrentan dos campeones de América que quieren seguir soñando por otro trofeo para la vitrina.

Estudiantes y Flamengo, dos que levantaron la copa.
Estudiantes y Flamengo, dos que levantaron la copa.

La semifinal de la Copa Libertadores 2026 que comenzará este jueves en La Plata no será una serie más: será ni más ni menos que una llave entre dos campeones del certamen. Estudiantes y Flamengo son dos gigantes de Sudamérica, pero solo uno de ellos podrá meterse en la final de esta edición que se jugará en Montevideo en noviembre.

Al igual que ocurrió en la otra semifinal de ayer (Fluminense-Palmeiras), en la de hoy los dos rivales saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Tanto Estudiantes como Flamengo han levantado este trofeo en años anteriores y quieren conseguir otra lata para la vitrina. Ambos son de los equipos más laureados del continente.

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Martín Zajic
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