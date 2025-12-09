En medio de una semana muy agitada, Liverpool logró un triunfazo por 1-0 ante Inter de Milán. Los ‘Reds’ necesitaban una victoria para descomprimir el caldeado momento y despejar las malas energías, y vaya si lo han logrado. En un ambiente nada sencillo como lo es el del Giuseppe Meazza, vencieron por la mínima al ‘Nerazzurro’ y respiraron profundo.

Publicidad

Publicidad

Los de Anfield visitaban suelo italiano en pleno quiebre entre Mohamed Salah y Arne Slot. Declaraciones cruzadas entre el delantero y el entrenador caldearon la previa del viaje a Milán, y el equipo sintió ese raro sabor de boca. Sin embargo, el equipo dio la cara a pesar del mal trago y se trajo tres puntos fundamentales hacia Inglaterra.

En la mayor parte del partido, Liverpool hizo méritos como para quedarse con la victoria. Incluso, el VAR le anuló un gol por mano en la construcción de la jugada cuando Ibrahima Konaté ya lo había festejado. La emoción llegó sobre el final: Dominik Szoboszlai convirtió a los 88 minutos de penal para el delirio de toda la afición que viajó.

Doce pasos a la ilusión: el húngaro y el gol de la victoria [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedaron Liverpool e Inter en la tabla de la UEFA Champions League?

Con este triunfo clave ante Inter, Liverpool escaló a la 8° posición de esta UEFA Champions League 2025-26. Así, los ‘Reds’ quedaron en zona de clasificación a octavos de final y mantienen distancia con los lugares de repechaje. En esta campaña suman 12 puntos, producto de cuatro triunfos y dos derrotas.

Por su parte, con la derrota ante Liverpool, Inter cayó a la 5° colocación de la tabla de esta UEFA Champions League 2025-26. Pese a ello, el ‘Nerazzurro’ continúa en puestos de clasificación directa a octavos. Siguen con 12 puntos, tras cosechar iguales resultados que su rival: cuatro victorias y dos caídas.

ver también ¿Se equivocaron? Liverpool lamenta la partida de Luis Díaz y sale al mercado arrepentido

La tabla de posiciones EN VIVO de la UEFA Champions League 2025-26:

Publicidad

Publicidad

El gol del triunfo de Liverpool ante Inter en UEFA Champions League: