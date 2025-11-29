¿Por qué se retrasó y a qué hora comienza la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo?

La final de la Copa Libertadores 2025 pautada para este sábado 29 de noviembre entre Palmeiras y Flamengo tenía horario previsto para las 15:00hs del Centro de México, pero un imprevisto inesperado cambió los planes. A continuación te contamos a qué hora se espera que inicie el encuentro y la razón que ocasionó la demora.

El motivo que atrasó la final de la Copa Libertadores

Debido a un caos con el tránsito en la ciudad de Lima, capital peruana elegida para ser sede del gran show, el bus que trasladaba al plantel Verdao sufrió una demora al llegar al estadio. Esto generó una rápida respuesta de las autoridades que no dudaron en ser contemplativas con lo sucedido.

En ese sentido, Conmebol se movió rápido y decidió que la final se atrase 15 minutos. Por lo tanto, no será a las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 18:00hs en Buenos Aires como estaba previsto en un primer momento, sino que será 15 minutos después, a las 15:15hs de CDMX.

De esta manera, se dio por terminado de forma eficaz un tema que había alarmado a propios y extraños. En eventos de esta magnitud se suele tener todo premeditado y calculado a la perfección, pero los imprevistos aparecen en cualquier ocasión y esta no fue la excepción. Será cuestión de aguantar la ansiedad unos minutos más antes del silbatazo inicial.

En síntesis