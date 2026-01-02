Es tendencia:
Atlético Nacional y Camilo Cándido conocen la decisión de Cruz Azul respecto a su traspaso

No hubo acuerdo entre Cruz Azul y Atlético Nacional de Medellín. El futuro de Camilo Cándido lo tendrá que definir el club que tiene su carta.

Por Tomas Vetere

Camilo Cándido vuelve a Cruz Azul, pero de manera provisoria...

El mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX está en su momento más importante. La directiva de Cruz Azul se movió de manera veloz para confirmar la llegada de Miguel Borja y ahora está lista para darle un cierre definitivo a la situación de Camilo Cándido. El defensa uruguayo terminó su préstamo con Atlético Nacional y empieza a conocer qué será de su futuro…

Según la información que brindó el periodista Pipe Sierra, el equipo de Medellín buscó retener al charrúa en este periodo de traspasos pero no se logró. ”Las cifras de Cruz Azul y las condiciones del lateral se salían del presupuesto del Verdolaga, que le dio prioridad a la llegada de Milton Casco”, explicó la fuente.

¿Qué debe hacer Cruz Azul con Camilo Cándido?

Mientras en tierras cafeteras disfrutan de la llegada del defensor con pasado reciente en River Plate de Argentina, en la nación azteca aguardan por Camilo Cándido: el sudamericano llegará este sábado 3 de enero a CDMX. El equipo conducido técnicamente por Nicolás Larcamón no tiene intención de retenerlo, pero tampoco busca quitárselo de encima por el bajo precio que se ofreció.

Gerardo González, periodista de Vamos Azul, comentó que ”por tema de contrato reportará en La Noria, en lo que se soluciona su futuro”. Restará saber si Cruz Azul quiere negociarlo únicamente al exterior del país o si lo consideran, por ejemplo, como una moneda de trueque para incorporar a jugadores que estén en su radar, como es el caso del argentino Agustín Palavecino del Necaxa.

Camilo Cándido se va de Medellín a pesar de su deseo

Tras coronarse como campeón en Colombia, durante una entrevista en el campo de juego, el futbolista uruguayo habló de sus ganas de seguir: ”Ojalá que así sea, sinceramente las ganas están. Medellín me atrapó. Este amor que me demuestran lo agradezco porque me hacen sentir como en casa”. Finalmente, el deseo que externó Camilo Cándido el pasado 18 de diciembre no sucederá.

La mala jugada que le acaba de hacer Giorgos Giakoumakis a Cruz Azul en el mercado de fichajes de invierno

Tomas Vetere
