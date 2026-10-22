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Europa League

Alineaciones de Ferencvaros y Torreense por la Europa League: formaciones probables

Ferencvaros y Torreense se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ferencvaros vs. Torreense, Europa League
Ferencvaros vs. Torreense, Europa League

Ferencvaros recibe a Torreense este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ferencvaros viene de ganarle 2-1 a Viktoria y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Torreense viene de caer 1-2 ante Sunderland y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Ferencvaros y Torreense

Ferencvaros (4-3-3): Dániel István Radnóti, Attila Osváth, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Carlos Eduardo Lopes Cruz, Kristoffer Zachariassen, Ádám Nagy, Márius Corbu, Veljko Birmančević, Krisztián Lisztes, Yusuf Bamidele. DT: Balázs Borbély.

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Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, Amine Oudrhiri, João Marques, Alejandro Alfaro, Manuel Pozo, Abdul Malik Abubakari, Karem Zoabi. DT: Luís Tralhão.

La previa de Ferencvaros y Torreense: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Próximo partido de Ferencvaros: vs. Milan, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Torreense: vs. Ararat, jueves 5 de noviembre
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