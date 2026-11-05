Alineaciones de Torreense y Ararat por la Europa League: formaciones probables

Torreense y Ararat se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Torreense recibe a Ararat este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Torreense viene de caer 1-4 ante Ferencvaros y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Ararat viene de caer 0-4 ante AZ Alkmaar y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

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