Alineaciones de Torreense y Ararat por la Europa League: formaciones probables

Torreense recibe a Ararat este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Torreense viene de caer 1-4 ante Ferencvaros y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Ararat viene de caer 0-4 ante AZ Alkmaar y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Torreense y Ararat
Torreense (4-2-3-1): Lucas Paes, Jonathan Mutombo, Mohamed Ali Diadie, Volnei, Javi Vázquez, Alejandro Alfaro, João Marques, Amine Oudrhiri, Manuel Pozo, Musa Drammeh, Karem Zoabi. DT: João Nuno.
Ararat (4-3-3): João Victor, Hugo Oliveira, Bruno Wilson, Alexandros Malis, Edgar Grigoryan, Juan Balanta, Armen Ambartsumyan, Maxence Carlier, Artur Serobyan, Sandro Lima, Zhirayr Shaghoyan.
La previa de Torreense y Ararat: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 5 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Dr. Magalhães Pessoa
- Próximo partido de Torreense: vs. Celtic, jueves 26 de noviembre
- Próximo partido de Ararat: vs. Red Bull, jueves 26 de noviembre