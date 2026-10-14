Alineaciones de Lyon y Crystal Palace por la Europa League: formaciones probables

Se viene Lyon vs. Crystal Palace este jueves 15 de octubre en el Parc Olympique Lyonnais desde las 10:45 hora de México por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Lyon y Crystal Palace
Lyon viene de ganarle 2-1 a Anderlecht.
Crystal Palace viene de ganarle 4-0 a Lech Poznan.
Las alineaciones de Lyon y Crystal Palace
Lyon (4-2-3-1): Remy Descamps, Abner Vinicius, Ruben Kluivert, Clinton Mata, Zachary Athekame, Noah Teye Nartey, Tyler Morton, Tanner Tessmann, Pavel Sulc, Keito Nakamura, Kail Boudache. DT: Paulo Fonseca.
Crystal Palace (3-4-3): Walter Benitez, Honest Ahanor, Axel Disasi, Chris Richards, Tyrick Mitchell, Adam Wharton, Quinten Timber, Anan Khalaili, Yeremy Pino, Jorgen Strand Larsen, Daichi Kamada. DT: Pierre Sage.
Suplentes de Lyon: Dominik Greif, Mads Bidstrup, Nicolas Tagliafico, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso, Khalis Merah, Felix Bacher, Julien Duranville, Remi Himbert, Noham Kamara.
Suplentes de Crystal Palace: Jaydee Canvot, Ismaila Sarr, Eddie Nketiah, Dwight McNeil, Dario Osorio, Oscar Mingueza, Remi Matthews, Ben Chilwell, Sebastian Williams, Lucca Benetton.
La previa de Lyon y Crystal Palace: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 15 de octubre
- Hora: 10:45 (hora de México)
- Estadio: Parc Olympique Lyonnais
- Historial: 1 cruces — Lyon ganó 0, Crystal Palace ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 05/08/2023: Crystal Palace 2-0 Lyon
- Próximo partido de Lyon: vs. Hoffenheim, jueves 22 de octubre
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Beşiktaş, jueves 22 de octubre