Sunderland vs. Zagreb: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Sunderland y Zagreb se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Stadium of Light, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Sunderland recibe a Zagreb este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Stadium of Light. El Sunderland llega como el equipo que mejor viene haciendo las cosas en esta Europa League y quiere confirmarlo ante su gente. No pasó del empate en la última fecha, pero el envión de las primeras jornadas lo mantiene entre los candidatos a meterse en los puestos de arriba.

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Los ingleses buscan recortar distancia con la cima del grupo y necesitan sumar de local para no depender de otros resultados. Para el Zagreb, en cambio, el margen de error ya casi no existe si quiere pelear por meterse en zona de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

El Sunderland acumula siete puntos en tres partidos y viene de un empate 1-1 como visitante ante el Lech Poznan, resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos. Antes había goleado al Torreense y superado al AZ Alkmaar de local, así que llega a este cruce con la confianza de no haber perdido todavía en el torneo.

El Zagreb atraviesa un momento más irregular. Venía de ganarle 1-0 al Anderlecht en su casa, pero en la última fecha sufrió una dura caída por 4-2 ante el Nijmegen que lo dejó con apenas cuatro unidades. La visita a Inglaterra es una buena chance de reencauzarse antes de que la tabla empiece a pesar.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis