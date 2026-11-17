La Selección Mexicana perdió 3-2 en la ida y necesita remontar en Monterrey. Sin embargo, hay resultados que le permitirían ganar el partido, pero no la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League. La explicación está en la regla del gol de visitante.

La Selección Mexicana afrontará una verdadera prueba de carácter ante Jamaica. Después de perder 3-2 en Kingston por el encuentro de ida de los cuartos de final, el equipo de Rafael Márquez está obligado a conseguir un buen resultado en Monterrey para continuar en carrera por el título de la Concacaf Nations League 2026-27.

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Sin embargo, hay un detalle reglamentario que puede complicar los planes del Tri: no todos los triunfos le garantizan la clasificación. Incluso existe la posibilidad de que México gane por un gol de diferencia y termine eliminado de la competencia.

La explicación está en el criterio de desempate que establece la Concacaf para estas series: los goles de visitante cuentan doble cuando el marcador global termina igualado después de los dos encuentros.

La regla que puede dejar eliminado a México pese a conseguir una victoria

México tiene dos goles a favor conseguidos como visitante en el partido de ida, mientras que Jamaica todavía no convirtió fuera de casa. Esa diferencia puede resultar determinante en el encuentro de vuelta, que se disputará en el Estadio Gigante de Acero.

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Por ejemplo, si el conjunto mexicano gana 1-0, el marcador global quedará 3-3. En ese escenario, el Tri avanzará porque tiene dos goles de visitante contra ninguno de Jamaica. Lo mismo sucederá si gana 2-1, ya que la serie terminará 4-4 y México conservará la ventaja en ese criterio.

Pero la situación cambia si Jamaica consigue convertir tres o más goles en Monterrey. Si México gana 4-3, el global quedará 6-6, aunque los jamaiquinos tendrán tres tantos como visitantes, mientras que el seleccionado mexicano tendrá dos.

Por lo tanto, el equipo caribeño avanzará pese a perder el encuentro. Lo mismo ocurriría con resultados como 5-4 o cualquier otra victoria mexicana por un gol en la que Jamaica marque al menos tres tantos.

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