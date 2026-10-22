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Alineaciones de Zagreb y Nijmegen por la Europa League: formaciones probables

Zagreb y Nijmegen se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Zagreb vs. Nijmegen, Europa League
Zagreb vs. Nijmegen, Europa League

Zagreb recibe a Nijmegen este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Zagreb viene de ganarle 1-0 a Anderlecht y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Nijmegen viene de empatar 1-1 con Levski Sofia y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Zagreb y Nijmegen

Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Niko Galesic, Sergi Dominguez, Scott McKenna, Matteo Perez Vinlof, Luka Stojkovic, Josip Misic, Luka Ivanusec, Daniel Rodriguez, Dion Beljo, Arber Hoxha. DT: Mario Kovacevic.

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Nijmegen (3-4-2-1): Gonzalo Crettaz, Tobias Storm, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Tjaronn Chery, Kevin Kers, Darko Nejasmic, Dennis Geiger, Clement Mutahi Bischoff, Noe Lebreton, Bryan Linssen. DT: Dick Schreuder.

La previa de Zagreb y Nijmegen: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 10:45 (hora de México)
  • Próximo partido de Zagreb: vs. Sunderland, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Nijmegen: vs. Omonia, jueves 5 de noviembre
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