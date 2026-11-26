Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Maksimir por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Zagreb viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de caer 0-1 ante Marseille y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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