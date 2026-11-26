Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Maksimir, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Leverkusen llega con el cartel de favorito, pero esta Europa League viene demostrando que la etiqueta de candidato no garantiza nada. Zagreb, además, se mueve cómodo en su cancha y no tiene intención de regalar puntos.

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Ambos pelean por meterse entre los mejores puestos de la fase de liga y un triunfo acá puede ordenar bastante el camino hacia la siguiente ronda.

La actualidad de ambos equipos

Zagreb llega con confianza tras ganar de visitante en su último compromiso, 2-0, un resultado que le permitió dejar atrás la caída por 2-4 ante Nijmegen. Con 7 puntos en cuatro presentaciones y la novena posición, el equipo croata sabe que un triunfo como local lo acercaría a la zona de clasificación directa.

Leverkusen, en cambio, llega golpeado después de perder en su casa ante Marseille por la mínima diferencia, un traspié que cortó una racha de dos victorias consecutivas. Aun así, el equipo alemán se mantiene séptimo con 9 puntos y necesita reaccionar rápido para no complicarse en una fase que se está definiendo por detalles.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis