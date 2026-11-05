Celta vs. Union Saint-Gilloise en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Europa League

Celta y Union Saint-Gilloise se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Union Saint-Gilloise este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Balaidos. El Celta se juega buena parte de sus chances en la fase de liga y no puede permitirse otro tropiezo en Balaidos. Enfrente tendrá a un Union Saint-Gilloise que llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace tiempo.

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Los puntos valen doble para el equipo español, que necesita empezar a sumar de manera urgente para no quedar al margen de la clasificación a los playoffs.

La actualidad de ambos equipos

El Celta todavía no encontró el funcionamiento en la competencia europea. Apenas sumó una victoria en tres presentaciones, la última de ellas ante el Celtic, pero antes había caído con Juventus y Omonia, resultados que lo dejaron en zona incómoda de la tabla. El margen de error para el equipo gallego empieza a ser mínimo.

El Union Saint-Gilloise, en cambio, llega de la mejor manera. Viene de golear 4-0 a Hapoel como local y antes había rescatado un empate ante Real Sociedad, además de un triunfo contundente frente a Viktoria. Con siete puntos en tres partidos, se ubica entre los mejores del certamen y tiene motivos para visitar España con confianza.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis