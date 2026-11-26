Crystal Palace y Real Sociedad se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Real Sociedad este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Ninguno de los dos pudo ganar en la última fecha y eso empieza a pesar en una fase de liga donde los puntos se acumulan rápido. Crystal Palace llega como favorito en su cancha, pero la Real Sociedad viene de golear y no es un rival cualquiera.

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Los dos equipos están pegados en la tabla, separados apenas por diferencia de gol, así que el que gane se acomoda bastante mejor para pensar en octavos. Un partido que puede servir para despegarse de la mitad baja de la zona.

La actualidad de ambos equipos

El Crystal Palace llega golpeado en cuanto a resultados: no gana hace tres fechas en el torneo europeo y el empate frente al Hoffenheim dejó la sensación de que le falta contundencia arriba. Antes había rescatado un punto ante el Beşiktaş jugando de visitante y cayó contra el Lyon. Con 5 puntos en cuatro fechas, necesita volver a ganar en casa para no quedar complicado en la tabla general.

La Real Sociedad llega con mejor ánimo pese a tener los mismos puntos. Viene de un triunfo contundente, 6-0 como visitante frente al Lillestroem, que le devolvió confianza después de empatar sin goles claros ante Union Saint-Gilloise. En la última fecha no pudo pasar del empate ante el Lyon, de local, pero el funcionamiento mostrado en esa goleada la deja como una visita incómoda para cualquiera en esta fase.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis