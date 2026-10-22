Dónde ver EN VIVO Ararat vs. AZ Alkmaar por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Ararat y AZ Alkmaar se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ararat recibe a AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ararat llega sin puntos y con la necesidad urgente de reaccionar antes de que la fase de liga se le escape. Del otro lado, AZ Alkmaar quiere confirmar que el triunfo ante Hapoel fue el punto de partida de algo mejor.

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La Europa League todavía está en una instancia donde cada resultado pesa para meterse entre los puestos que clasifican directo o evitan el repechaje, y ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto.

La actualidad de ambos equipos

Ararat no arrancó bien el torneo: cayó 1-4 de local ante Sparta y después perdió 1-3 como visitante frente a Jagiellonia, por lo que llega sin puntos y ubicado 34° entre los 36 equipos del certamen. La formalidad de haber sumado goles en ambos partidos no alcanza para disimular que necesita un golpe de efecto si quiere meterse en la pelea.

AZ Alkmaar tuvo un arranque irregular pero cierra la semana con viento a favor: después de perder 0-1 como visitante ante Sunderland, se repuso con un 2-1 ante Hapoel jugando de local. Esos tres puntos lo pusieron 20° en la tabla general y le dan margen para pensar en la clasificación si logra sostener el nivel.

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Horario del partido

México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis