El pasado 12 de diciembre, se vivió una de las jornadas más emocionantes de la historia de la Formula 1 en el Circuito de Yas Marina. Max Verstappen rebasó a Lewis Hamilton en la última vuelta con muchísima polémica, se llevó el Gran Premio de Abu Dabi y por consiguiente se consagró como Campeón Mundial por primera vez en su carrera. Esto, por supuesto, no hubiera ocurrido sin el recordado coche de seguridad.

Han pasado más de 6 meses, y en la interna de la competencia siguen hablando del tema. Hace ya un largo tiempo que Michael Masi fue corrido como director de carrera, ya que no manejó la situación de la mejor manera posible y fue señalado como el gran culpable del título del neerlandés. Según la Federación Internacional del Automóvil, luego de realizar un análisis exhaustivo de la carrera, cometió dos errores claros.

El primero es haber llamado al coche de seguridad para que volviera al Pit-Lane sin que hubiera completado una vuelta extra, como obliga el reglamento deportivo de la Formula 1. El segundo, mientras tanto, fue no permitirle a todos los coches doblados que se desdoblaran. No obstante, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing, aseguró que solamente se equivocó en el segundo apartado y que no incidió en la coronación de su piloto.

En diálogo con The Cambridge Union, el directivo británico admitió: "(Michael Masi) Cometió un error: no permitió a todos los coches doblados desdoblarse. Creo que hubo tres coches que se quedaron en la parte de atrás de la parrilla y no pudieron desdoblarse. Ese fue el único error que cometió".Además, acusó a Mercedes de utilizar las críticas al exdirector de carrera como "cortina de humo" para restarle mérito al logro de SuperMax.

"Creo que fue tremendamente duro para él que le 'colgasen', sobre todo en público, y luego el troleo que tuvo y el abuso online sin tener el apoyo de la Federación", mencionó sobre Masi. Por último, Horner apuntó: "Hubo muchas decisiones que tomó el año pasado que sentimos que eran en contra de nosotros, ya fueran las banderas amarillas de la clasificación de Catar o el incidente de Silverstone con Lewis, pero siento que debería haber tenido más apoyo tras ese campeonato porque estaba en una situación increíblemente difícil".