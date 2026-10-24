La Fórmula 1 regresa luego de un receso de un par de semanas, y lo hace para competir en uno de los circuitos que más le gustan a la afición. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Estados Unidos 2026, el primero de los seis que quedan hasta el fin de temporada. Los pilotos se preparan para una jornada decisiva.

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Sin Sprint en este fin de semana de la máxima categoría del automovilismo, Ferrari mostró las mejores sensaciones en las prácticas libres. Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo en la Práctica 1 y Práctica 2, en tanto Lewis Hamilton fue el más rápido en la Práctica 3. Con todo probado, ahora se viene lo mejor en Austin.

Concluido el período de pruebas de los equipos, esta tarde se llevó a cabo la Clasificación del GP de Estados Unidos 2026, la verdadera hora de la verdad para los pilotos. Los corredores competieron por acabar lo más arriba posible en la parrilla de largada para la carrera. Con la presencia de Checo Pérez, la Qualy dejó un buen pasar.

Sergio Pérez, listo para la clasificación [Foto: Getty]

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Checo Pérez venía teniendo un olvidable fin de semana en Austin: tras no haber estado en la primer práctica, acabó anteúltimo en las otras dos. Por ello, el objetivo en la Clasificación era finalizar delante de su compañero Valtteri Bottas y mejorar lo hecho en las prubeas previas. En Cadillac no se exigen más de la cuenta.

Más allá de los intentos de mejorar lo hecho en las pruebas, el mexicano quedó eliminado en Q1 en la Clasificación de este Gran Premio de Estados Unidos 2026. Si bien sí pudo superar a Valtteri Bottas, no pudo evitar quedar nuevamente en el 21° y anteúltimo puesto. La Qualy le dejó también un mal sabor de boca a Sergio Pérez.

Resultados EN VIVO de la Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2026:

Pilotos eliminados en Q1:

17 – Esteban Ocon (Haas)

18 – Lance Stroll (Aston Martin)

19 – Carlos Sainz (Williams)

20 – Alex Albon (Williams)

21 – Sergio Pérez (Cadillac)

22 – Valtteri Botas (Cadillac)