El Gran Premio de Estados Unidos 2026 puede marcar un hito en la historia reciente del automovilismo, ya que el título puede definirse muy temprano en el calendario. Si se dan una serie de resultados posibles este domingo en la carrera, Kimi Antonelli podría ser campeón matemáticamente, sin esperar a lo que queda del año.

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El piloto italiano viene teniendo una performance extraordinaria en esta temporada, y marcando una diferencia abismal con su inmediato perseguidor. Por ello, con ciertas cuentas podría ya ganar el título en Austin. Eso sí, no depende ahora sólo de lo que haga él mismo, sino también con sus escoltas más cercanos.

Previo a este Gran Premio de Estados Unidos 2026, Kimi Antonelli se ubica líder con ¡102 puntos de ventaja! sobre George Russell, segundo en el campeonato de pilotos. El joven piloto de Mercedes ostenta 340 puntos, mientras que su compañero de escudería posee 238 puntos. Por detrás, Lewis Hamilton suma 229 puntos.

Bajo estas circunstancias, una combinación de tres resultados lo consagraría este domingo a Kimi Antonelli en la Fórmula 1. Este cruce de marcadores está sujeto a la actuación del italiano y también de los dos corredores británicos. El juvenil tendrá que hacer bien su trabajo y luego esperar que no le vaya bien a los demás.

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Kimi llegó sonriente al GP de EEUU [Foto: Getty]

En este contexto, para que Kimi Antonelli pueda gritar campeón en Austin, el primer criterio de la combinación es que obligatoriamente debe quedar 1° en la carrera. Con esos 25 puntos extra que sumaría para el campeonato de pilotos si gana el GP de Estados Unidos, quedaría expectante con lo que hagan Russell y Hamilton.

Además de finalizar P1 en la carrera de este domingo, el italiano necesita que Russell acabe 9° o peor, y que Hamilton acabe 5° o peor. Con esos tres resultados (el de Kimi Antonelli y los de cada británico), la joya de Mercedes sería campeón de la Fórmula 1. Si uno de esos tres ejes no se cumplen, no podrá coronar en Austin.

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Esta serie de cuentas matemáticas se respaldan en que después del Gran Premio de Estados Unidos 2026, a la temporada de F1 le quedarán sólo 125 puntos en disputa. Si se da la combinación de tres, Kimi Antonelli terminará este fin de semana con más de 125 puntos de ventaja. Si no, tendrá que esperar una semana más.