Competencia para Checo Pérez: Cadillac confirmó el fichaje de un piloto de renombre

El nuevo equipo americano sigue moldeando la estructura para su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

El estreno de Cadillac como nuevo equipo de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Esta escudería confió en Checo Pérez y Valtteri Bottas como dupla titular de pilotos para su temporada debut, pero este lunes confirmó el fichaje de un tercer piloto de renombre que le meterá presión a ambos.

Se trata de Zhou Guanyu, piloto chino de 26 años que fue precisamente compañero de Bottas en Kick Sauber en 2024 y que se desempeñó como reserva del equipo Ferrari en 2025.

Además, Zhou también se presenta como un activo atractivo desde lo económico por el mercado asiático, por lo que tanto Checo como Valtteri tendrán que tener una buena performance en la Fórmula 1 para que sus asientos en la categoría no peligren.

Es importante mencionar que esperar resultados inmediatos es utópico tomando que es el primer año de Cadillac en la Máxima. En otras palabras, si Sergio Pérez no consigue puntos en los primeros meses no quiere decir que vaya a ser reemplazado por Guanyu.

La carrera de Zhou Guanyu en la F1

  • 2022–2023: Piloto titular de Alfa Romeo F1 Team
  • 2024: Piloto titular de Kick Sauber
  • 2025: Piloto de reserva de Ferrari
  • 2026: Piloto de reserva de Cadillac F1
En síntesis

  • Cadillac confirmó el fichaje del piloto chino Zhou Guanyu como tercer piloto.
  • Checo Pérez y Valtteri Bottas serán la dupla titular en el debut del equipo.
  • Zhou Guanyu llega tras ser reserva de Ferrari en 2025 y titular en 2024.
