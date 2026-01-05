El estreno de Cadillac como nuevo equipo de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Esta escudería confió en Checo Pérez y Valtteri Bottas como dupla titular de pilotos para su temporada debut, pero este lunes confirmó el fichaje de un tercer piloto de renombre que le meterá presión a ambos.

Se trata de Zhou Guanyu, piloto chino de 26 años que fue precisamente compañero de Bottas en Kick Sauber en 2024 y que se desempeñó como reserva del equipo Ferrari en 2025.

Además, Zhou también se presenta como un activo atractivo desde lo económico por el mercado asiático, por lo que tanto Checo como Valtteri tendrán que tener una buena performance en la Fórmula 1 para que sus asientos en la categoría no peligren.

Es importante mencionar que esperar resultados inmediatos es utópico tomando que es el primer año de Cadillac en la Máxima. En otras palabras, si Sergio Pérez no consigue puntos en los primeros meses no quiere decir que vaya a ser reemplazado por Guanyu.

La carrera de Zhou Guanyu en la F1

2022–2023: Piloto titular de Alfa Romeo F1 Team

Piloto titular de 2024: Piloto titular de Kick Sauber

Piloto titular de 2025: Piloto de reserva de Ferrari

Piloto de reserva de 2026: Piloto de reserva de Cadillac F1

