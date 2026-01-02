Es tendencia:
Mientras McLaren tiene que pagar 7.7 millones para inscribirse en la F1 2026, esto debe poner Cadillac

Mientras más arriba terminó una escudería en el Campeonato de Constructores, más elevado es el valor que debe abonarle a la FIA. ¿Qué pasa cuando es un equipo nuevo?

Por Leandro Barraza

McLaren y Cadillac tuvieron que pagar para estar en la temporada 2026 de la F1

La nueva temporada de la Fórmula 1 está cerca de comenzar. Los primeros test de pretemporada serán a fines de enero y el primer Gran Premio -el de Australia- se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en el Circuito de Albert Park. En total habrá 11 equipos y todos tuvieron que pagar una tarifa de inscripción.

Hasta 2025 eran 10 escuderías y 20 coches en la parrilla. Sin embargo, ahora se suma Cadillac como equipo adicional con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares, pasando a tener 22 monoplazas en pista.

Como es sabido, mientras mejor sea tu posición como escudería en el Campeonato de Constructores, más elevado será el monto de la cuota de inscripción para la siguiente temporada. Es en este contexto que McLaren debe abonar $7.732.579 para poder correr el año que viene.

A contramano del equipo papaya, Alpine deberá desembolsar solamente $857.994 por haber finalizado último en 2025, una diferencia verdaderamente abismal. Ahora bien, ¿Cuánto debe pagar Cadillac por ser un equipo nuevo? $703.330.

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026 (GETTY IMAGES)

Tarifa de inscripción para la F1 2026

  • McLaren: $7.732.579
  • Mercedes: $4.000.478
  • Red Bull Racing: $3.873.935
  • Ferrari: $3.501.336
  • Williams: $1.666.463
  • Racing Bulls: $1.350.105
  • Aston Martin: $1.329.015
  • Haas: $1.258.713
  • Audi: $1.195.442
  • Alpine: $857.994
  • Cadillac: $703.330
Checo Pérez confirmó que Cadillac será su último baile en la Fórmula 1

En síntesis

  • El GP de Australia inaugurará la temporada del 6 al 8 de marzo.
  • Cadillac debuta con Checo Pérez y paga una inscripción de $703.330.
  • McLaren abona la tarifa más alta de $7.732.579 para competir en 2026.
leandro barraza
Leandro Barraza
