El fin de semana de acción de acción de la Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para darle paso a una nueva fecha del campeonato mundial. En ese sentido, hay que hablar sobre otro de los grandes circuitos que entrega Norteamérica, porque se trata de una situación que vuelve a poner el foco en los callejeros, donde la ciudad en cuestión abraza a la máxima categoría del automovilismo.

Al tratarse un callejero, esto significa que los neumáticos sufren un desgaste superior al que se estima en la previa de un circuito de autódromo. Por esa misma razón, las estrategias se modifican y la atención en boxes se multiplica para no cometer errores. Por otro lado, los muros están mucho más cerca de lo normal y es allí donde salen a la luz los máximos dotes de los pilotos.

Características principales del Gran Premio de Las Vegas

En Las Vegas en cuestión, los monoplazas se encontrarán con 17 curvas y tres rectas capaces de darle un dinamismo tal al que brinda la ciudad. La intención es que sea un circuito rápido, capaz de llevar los límites más allá para que el espectáculo sea completo. Además, hay que tener en cuenta que existen dos zonas de detección de DRS, por lo que sobrepasos no faltarán.

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los grandes atractivos del calendario. (F1)

Sin mayores curvas pronunciadas y con velocidades que pueden alcanzar hasta los 340 km/h, los aficionados pueden estar tranquilos de que disfrutarán de un gran fin de semana. Es importante destacar que la competencia tendrá una duración de 50 vueltas, por lo que la rapidez será vital como de costumbre, pero la concentración puede terminar valiendo más que cualquier otro aspecto.

En resumen, para aquellos que opten por neumáticos blandos sabrán que la degradación será muy alta y que las paradas en boxes serán recurrentes. Sin embargo, serán mucho más rápidos que los duros que no aseguran una longevidad muy grande. Dos paradas parecen obligatorias. ¿El que mejor gestione los medios será el afortunado del fin de semana?

