Pumas UNAM se movió rápido y ya tendría todo acordado para sumar su primer fichaje para el 2026. Tanto Efraín Juárez como la directiva venían buscando un delantero desde hace tiempo y el club no pudo fichar a un jugador en esta posición en el mercado pasado.

Sin embargo, a pocos días del inicio del mercado actual, César Luis Merlo reveló que Pumas acordó con Flamengo el fichaje de Juninho, delantero que fue campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao con el Mengao en esta temporada.

Según lo informado por el especialista en mercados de fichajes, Pumas le pagará 5 millones de dólares a Flamengo por el futbolista de 29 años. El club brasileño fichó al delantero por esta misma cifra en enero de este año al Qarabag y así recuperaría la inversión.

Los números de Juninho en Flamengo

Si bien Juninho ganó dos títulos con el Mengao, lo cierto es que el delantero no fue titular en el equipo y estuvo por detrás en la consideración de Pedro y de Bruno Henrique. El brasileño disputó 32 partidos con Flamengo y solo convirtió 4 goles.

Juninho ganó la Copa Libertadores 2025 con Flamengo (Getty Images)

El delantero estuvo en varios clubes brasileños a lo largo de su carrera como Athletico Paranaense, Novorizontino y Figueirense, entre otros, pero a nivel estadístico su mejor rendimiento lo dio con el Qarabag. En el equipo de Azerbaiyán estuvo de julio de 2023 a diciembre de 2024 y Juninho allí anotó 41 goles en 81 encuentros.

Aunque no se viene de destacar demasiado en Flamengo y los números en su carrera no son descollantes, habrá que verlo con la playera de Pumas antes de sacar conclusiones. Lo cierto es que Efraín Juárez y el club confían en el potencial del brasileño y por eso desembolsarán 5 millones de dólares por el jugador, una cifra que la institución auriazul no está muy acostumbrada a pagar.

En síntesis