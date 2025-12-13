Las alineaciones de Barcelona vs. Osasuna por la Jornada 16 de LaLiga 2025-26

Barcelona y Osasuna se enfrentan este sábado 13 de diciembre por la Jornada 16 de LaLiga. En la previa parece ser un partido muy disparejo debido a que el conjunto culé es el líder del torneo y su rival está en los últimos puestos. El juego comienza a las 11:30hs (CDMX).

Por el lado del equipo dirigido por Hansi Flick, el Barcelona viene de ganarle por 2-1 al Eintracht Frankfurt por la Champions League. El conjunto culé acumula una racha de cuatro victorias consecutivas y, pase lo que pase este sábado ante Osasuna, seguirá como único líder en LaLiga.

Por su parte, el Osasuna derrotó por 2-0 al Levante en la jornada pasada y pudo respirar un poco en relación a los puestos de descenso. Sin embargo, los Rojillos se ubican 16° en la clasificación e intentarán dar el batacazo en el Camp Nou ante el Barcelona.

La alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Eric García

Pedri

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Raphinha

Ferrán Torres

La alineación de Osasuna

Sergio Herrera

Arguibide

Catena

Boyomo

Bretones

Torró

Herrando

Jon Moncayola

Muñoz

Ante Budimir

Aimar Oroz