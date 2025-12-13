Toluca perdió con Tigres por 1-0 en lo que fue la ida de la final del Apertura 2025 del jueves pasado. Dicho encuentro se llevó a cabo en El Volcán y ahora el título se define este domingo en el Nemesio Díez, la casa de los Diablos Rojos y del vigente campeón de la Liga MX.

Antonio Mohamed tuvo un principal problema en esta Liguilla y es que Alexis Vega no estuvo presente en ningún partido. El delantero estrella no jugó ni frente a FC Juárez en cuartos de final ni contra Rayados en la semifinal y tampoco sumó minutos en la ida de la final contra Tigres.

Alexis Vega sufrió un desgarro de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo y esta lesión no le permitió estar en la Liguilla. Sin embargo, su recuperación se demoró mucho más de lo esperado, pero todo indica que el delantero jugaría este domingo.

De acuerdo a la información revelada por Fox Sports, Alexis Vega pidió estar en la revancha frente a Tigres. De todos modos, en caso de que Antonio Mohamed lo sume a la convocatoria, se espera que a lo sumo el delantero ingrese en la segunda mitad. Sería una gran sorpresa que sea titular.

¿Desde cuándo no juega Alexis Vega?

Alexis Vega no juega con Toluca desde el 26 de octubre, día en el que los Diablos Rojos empataron 2-2 con Pachuca por la Jornada 16 del Apertura 2025. Ya transcurrió un mes y medio de dicho partido y una de las estrellas del club aún no pudo volver.

No obstante, Alexis Vega estaría disponible este domingo para sumar minutos en la revancha frente a Tigres en busca del bicampeonato si es que Antonio Mohamed lo precisa en algún momento. Toluca perdió 1-0 la ida y necesita al menos ganar por dos goles para coronarse o al menos por una anotación para llevar el juego a la prórroga.

En síntesis

Alexis Vega solicitó jugar la revancha de la final ante Tigres este domingo.

El delantero no juega desde el 26 de octubre por un desgarro de segundo grado.

Toluca buscará remontar el 1-0 de la ida en el estadio Nemesio Díez.

