Los asientos para la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya están definidos, pero desde Italia apuntan que Ferrari podría provocar movimientos en la parrilla. La Scudería no tuvo un buen año y ninguno de sus dos pilotos quedó a gusto con el rendimiento del coche, por lo que otro mal comienzo de año tendría consecuencias.

Charles Leclerc es sinónimo de Ferrari, pero pasan los años y el monegasco sigue sin poder pelear un título con el equipo de sus amores. En este contexto, la prensa asegura que el piloto de 28 años consideraría cambiar de aires si en 2026 no le ofrecen un monoplaza competitivo con el nuevo reglamento.

Según informó el portal italiano AutoRacer, Leclerc “podrá explorar alternativas tras las primeras carreras del próximo año“. Asimismo, el mencionado medio asegura que hay “al menos tres equipos interesados“ en contar con los servicios de Charles, pero no reveló cuáles son.

Charles Leclerc en el GP de Abu Dhabi 2025 (GETTY IMAGES)

¿En qué equipo encajaría Charles Leclerc?

Observando la parrilla de 2026, uno de estos equipos podría ser Aston Martin. Esta escudería apunta a competir fuerte en el próximo curso con un coche diseñado por Adrian Newey y, aunque Lance Stroll es el hijo del dueño, no sería descabellado pensar en que quieran hacer un intento por Leclerc para conformar una sólida dupla con Fernando Alonso.

Por otro lado, durante la temporada también existió el rumor de que Ferrari estaba interesado en Oscar Piastri. Si Leclerc no está contento en el equipo de Maranello para la mitad del próximo curso, podría empezar a gestarse un posible trueque que terminaría con en el monegasco en McLaren como compañero del campeón, Lando Norris.

