La siguiente estación en la temporada de la Fórmula 1 es una de las pistas más exigentes con las que cuenta el circuito: llegó el momento del Gran Premio de Singapur 2026. Marina Bay levanta la persiana y los mejores corredores del planeta ya están listos para ser parte de un fin de semana realmente desafiante para todos.

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El GP de Singapur 2026 significará un cambio importante respecto al que se celebró la semana pasada: dos prácticas libres se reemplazarán por Qualy Sprint y Carrera Sprint. En orden cronológico, habrá Práctica 1, Clasificación Sprint, Carrera Sprint, Clasificación y la Carrera propiamente dicha. Es de los formatos más atractivos.

Este viernes 9 de octubre comenzará la actividad oficial a partir de las 02.30 horas del Centro de México con la Práctica 1, que tendrá una duración aproximada de una hora. Durante la misma jornada, desde las 06.30 horas del Centro de México será el turno de la Clasificación Sprint, que contará con una duración aproximada de 45 minutos.

Este sábado 10 de octubre continuará la acción nuevamente de madrugada: desde las 03.00 horas CDMX se llevará a cabo la esperada Carrera Sprint por los puntos. Más tarde, en la segunda franja del día, a partir de las 07.00 horas CDMX tendrá lugar la Clasificación formal para la carrera de este Gran Premio de Singapur 2026.

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Por último, este domingo 11 de octubre se concluirá la competencia en Marina Bay con la Carrera, el momento más esperado de este fin de semana en la Fórmula 1. La misma se desarrollará a partir de las 06.00 horas del Centro de México, por lo que en todo el calendario los aficionados mexicanos deberán madrugar para verlo.

Checo regresa al GP de Singapur tras dos años [Foto: Getty]

El Circuito de Marina Bay le trae buenos recuerdos al mexicano Sergio Pérez, que logró la victoria en la edición 2022 del Gran Premio de Singapur. Aquella vez, ‘Checo’ consiguió el triunfo representando a Red Bull, quedando Charles Leclerc y Carlos Sainz como segundo y tercero en el podio. ¿Cómo le irá en su regreso a esta pista en 2026?