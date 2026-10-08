Con presencia mexicana en la lista, recordamos a los corredores que consiguieron brillar en este GP.

Si hay un circuito que representa mejor la evolución de la Fórmula 1 moderna, ese es el Gran Premio de Singapur. La combinación de automovilismo, exhibición y turismo en el Marina Bay es una muestra de en lo que se ha convertido hoy la disciplina. Ya no es solo una competencia deportiva de alto nivel, sino también un espectáculo internacional en sí mismo.

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Sin dudas, el GP de Singapur ha sido uno de los eventos claves para la expansión de la F1. Haber sido también el primer Gran Premio nocturno de la historia de la categoría le ha dado otro reconocimiento extra a un entorno de por sí atrapante. Su circuito urbano con la pista en medio de las iluminadas calles de la ciudad ofrece una imagen inigualable.

El Gran Premio de Singapur debutó oficialmente en el calendario de la Fórmula 1 en el año 2008, y su primer ganador fue el español Fernando Alonso, cuando representaba a Renault. En aquella ocasión, el alemán Nico Rosberg quedó en la segunda posición de la carrera, mientras que el británico Lewis Hamilton completó el podio como tercero.

¿Quién fue el último ganador del Gran Premio de Singapur?

Previo a esta edición 2026, la última victoria en Marina Bay fue para el británico George Russell, alguien que necesitará repetir este año si quiere seguir vivo en el campeonato de pilotos. La temporada pasada, en Singapur lo siguieron en el podio Max Verstappen y Lando Norris, quien acabaron como subcampeón y campeón al final del 2025.

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¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de Singapur?

Hasta el momento, Sebastián Vettel se erige como el corredor con más triunfos en la historia de este GP. El piloto alemán lo ha conseguido en 5 ocasiones, en las ediciones 2011, 2012, 2013, 2015 y 2019. En este Gran Premio de Singapur 2026, Lewis Hamilton podría igualarlo, ya que en caso de ganar también llegaría a cinco victorias en el circuito.

¿Quiénes fueron todos los ganadores del Gran Premio de Singapur?

A lo largo de la historia de este circuito, estos han sido los pilotos que han logrado victorias compitiendo en este GP tan particular del calendario:

Sebastián Vettel – 5 triunfos (2011, 2012, 2013, 2015 y 2019).

– 5 triunfos (2011, 2012, 2013, 2015 y 2019). Lewis Hamilton – 4 triunfos (2009, 2014, 2017 y 2018).

– 4 triunfos (2009, 2014, 2017 y 2018). Fernando Alonso – 2 triunfos (2008 y 2010)

– 2 triunfos (2008 y 2010) Nico Rosberg – 1 triunfo (2016)

– 1 triunfo (2016) Sergio Pérez – 1 triunfo (2022)

– 1 triunfo (2022) Carlos Sainz – 1 triunfo (2023)

– 1 triunfo (2023) Lando Norris – 1 triunfo (2024)

– 1 triunfo (2024) George Russell – 1 triunfo (2025)

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