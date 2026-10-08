El Gran Premio de Singapur 2026 acapará todas las miradas en el transcurso de este segundo fin de semana de octubre. El histórico circuito asiático, con más de medio siglo de historia, retorna para una fecha que puede ser decisiva para el campeonato de pilotos. Desde este viernes, la Fórmula 1 se lanza a la pista a competir a todo o nada.

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La principal particularidad de este GP tiene que ver con que los pilotos participantes correrán de noche. Por primera vez en la corriente temporada, la carrera no se llevará a cabo de día y la única luz que habrá será artificial de la ciudad. Otras dos iban a ser de noche durante este año pero han tenido que ser canceladas previamente.

El motivo más relevante por el cual se muda la acción a turno nocturno en esta oportunidad reside en que Singapur tiene un clima tropical, húmedo y de altas temperaturas. Al correr de noche, si bien sigue haciendo calor, no es el mismo ambiente sofocante y les permite a los pilotos competir en mejores condiciones y sin soportar tales temperaturas.

Por otra parte, al llevar el Gran Premio de Singapur a la noche, se aprecia mucho más el espectáculo visual con las luces de la ciudad y se convierte en un paisaje realmente encantador. Con la utilización de múltiples drones como ocurre tradicionalmente en las transmisiones de las carreras de Fórmula 1, los espectadores tendrán una experiencia más grandiosa.

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Apoyándose en tales argumentos, la F1 le saca otro “beneficio” a pasar el GP de Singapur 2026 del día a la noche. De esta manera, por los husos horarios pertinentes, logra captar mucha mayor audiencia de Europa, donde figura su público principal. Si se corriese durante el resto de la jornada, en el Viejo Continente no podrían verla.

La fantástica pista nocturna de Singapur [Foto: Getty]

El Circuito Marina Bay, la casa del Gran Premio de Singapur 2026:

El “Marina Bay Street Circuit” es el tradicional hogar de este GP de la Fórmula 1 y se ubica en pleno centro de Singapur, con los monoplazas pasando entre medio de los edificios. Esto es, no se trata de un autódromo como en otros circuitos, sino que las mismas calles de la ciudad se cierran y se acorralan específicamente para su desarrollo.

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Esta pista que recibirá el nuevo fin de semana de la categoría cuenta con 19 curvas y una longitud de 4927 kilómetros, donde se correrán un total de 62 vueltas. La distancia total de la carrera será de 305,337 kilómetros, y no dará tregua a los pilotos que competirán, forzándolos a dar el máximo y a no relajarse ni un mínimo segundo.