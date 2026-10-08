El italiano acaricia el título y esto es lo que ocurriría si se impone este domingo en Marina Bay.

La Fórmula 1 entra en la recta final en busca de conocer quién será el sucesor de Lando Norris como el nuevo rey de la categoría. El campeonato de pilotos está al rojo vivo y sólo quedan siete carreras, donde se definirá al ganador de esta temporada 2026. Con menor paridad que el año pasado, la lucha aún continúa y no hay nada cerrado.

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Lo cierto es que acercándonos a mediados de octubre, Kimi Antonelli es el máximo candidato al título y actualmente domina la tabla de pilotos por una amplia diferencia. Luego de haber estado en el podio de la última carrera, el italiano extendió todavía más su ventaja en lo más alto del ranking que lo encamina a la gloria.

Conscientes de las distancias entre Kimi Antonelli y sus perseguidores, parte de la afición especuló con una consagración en el GP de Singapur 2026, el circuito que se viene. Este viernes iniciará la acción en el popular Circuito Marina Bay del país asiático, donde muchos consideraron que el joven corredor de Mercedes podría lograr coronar.

Kimi quedó detrás de Max en Bahrein [Foto: Getty]

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Sin embargo, en este punto hay que señalar que matemáticamente una definición del trofeo este fin de semana no ocurrirá. Si bien Kimi Antonelli podría sacar aún más diferencia en el campeonato de pilotos de la F1, no le dan los números para celebrar en Marina Bay. Eso no quita la importancia del Gran Premio de Singapur 2026.

Actualmente, Kimi Antonelli se ubica 84 puntos por encima de George Russell, su compañero de Mercedes y su competidor más cercano por el campeonato de pilotos. Parece poco probable que el británico pueda revertir la historia en lo poco queda de temporada, pero eso no significa que el italiano tenga que celebrar antes de tiempo.

En este escenario, si el actual líder de la tabla sale primero en la Sprint y en la Carrera del GP de Singapur 2026, sumaría 33 puntos y podría ampliar la ventaja a 117 puntos. Este sería el mejor de los casos, si George Russell no logra sumar puntos en ninguna de las dos largadas de este circuito que les permitirá a los corredores hacerlo.

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Ahora bien, tomando esa situación ‘ideal’ para Kimi Antonelli, con 117 puntos de diferencia todavía no sería campeón ya que luego quedarían 150 puntos en disputa. Está claro que en los papeles no se puede dar nada por hecho, pero con los antecedentes de la Fórmula 1 y lo que ha sucedido este año, el italiano no está lejos de la gloria.