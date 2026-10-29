Un desglose total de la programación estipulada para el circuito que se celebrará en nuestro territorio.

Llegó la hora de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año para todo México: es el momento del Gran Premio de la Ciudad de México 2026. La afición más pasional del planeta vivirá este fin de semana tres días inolvidables con el desembarco de la categoría de elite del automovilismo en el país.

Publicidad

Este circuito se ha transformado en uno de los circuitos más atractivos del calendario de la Fórmula 1, no solo para los mexicanos sino para los fanáticos en general. Muchos de los pilotos más reconocidos del mundo han declarado en numerosas ocasiones lo mucho que les gusta esta pista y el ambiente de su alrededor.

El formato de este Gran Premio será similar al de la semana pasada: constará de tres prácticas libres, la clasificación y la carrera, repartidos en tres jornadas. No habrá clasificación sprint ni carrera sprint, por lo que toda la primera parte del fin de semana se lo llevan las pruebas. Eso sí, los fanáticos podrán estar presentes para verlas.

El Paddock ya adornado de México [Foto: Getty]

Publicidad

Horarios y cronograma del Gran Premio de la Ciudad de México 2026:

Esta es la programación completa de la actividad dispuesta para este fin de semana de acción en la Fórmula 1:

Viernes 30 de octubre:

Práctica Libre 1: de 12.30 horas a 13.30 horas del Centro de México.

Práctica Libre 2: de 16.00 horas a 17.00 horas del Centro de México.

Sábado 31 de octubre:

Práctica Libre 3: de 11.30 horas a 12.30 horas del Centro de México.

Clasificación: de 15.00 horas a 16.00 horas del Centro de México.

Domingo 1 de noviembre:

Carrera: de 14.00 horas a 15.45 horas del Centro de México.

¿Cómo ver por TV el Gran Premio de la Ciudad de México 2026?

La buena noticia para los aficionados mexicanos en este sentido es que este GP será transmitido por televisión abierta a lo largo y ancho del territorio nacional. La cobertura gratuita en vivo y en directo del evento de Fórmula 1 estará a cargo de la pantalla de Canal 5, que adquirió los derechos de este circuito.

Además de este canal gratuito de TV abierta, toda la acción estará en simultáneo por SKY Sports, que tiene en su grilla todas las carreras de la temporada de la F1. Lógicamente, no podía perderse el Gran Premio de México, que podrá verse por allí. Por último, también lo tendrá la plataforma F1 TV (Pro y Premium).