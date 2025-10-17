Es tendencia:
Los 10 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, según Guenther Steiner

El antiguo Team Principal de Jaguar Racing, Red Bull Racing y Haas dejó a leyendas como Michael Schumacher o Lewis Hamilton afuera del podio.

Por Leandro Barraza

Guenther Steiner, exjefe de equipo de Haas
La mayoría de aficionados y expertos de la Fórmula 1 coinciden en que el debate del mejor piloto de la historia no sale de los nombres de Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Max Verstappen. Sin embargo, para el exjefe de equipo Guenther Steiner ninguno de los tres entra en el podio histórico.

El antiguo Team Principal de Jaguar Racing, Red Bull Racing y Haas armó su Top 10 en el programa Vankah Hours y sorprendió con las posiciones de algunas leyendas. Para comenzar, en primer lugar puso al argentino Juan Manuel Fangio y completó el podio con Niki Lauda y Ayrton Senna. Michael Schumacher recién aparece en la quinta posición, mientras que Lewis Hamilton ocupa el séptimo lugar de su ranking.

El Top 10 histórico de Guenther Steiner

  1. Juan Manuel Fangio
  2. Niki Lauda
  3. Ayrton Senna
  4. Jackie Stewart
  5. Michael Schumacher
  6. Max Verstappen
  7. Lewis Hamilton
  8. Alain Prost
  9. Mario Andretti
  10. Graham Hill
El Top 10 histórico de Steiner (Foto: Vankah Hours)

Es importante aclarar que a Juan Manuel Fangio méritos no le faltan. El histórico piloto argentino dominó la categoría durante la década de 1950 conquistando cinco títulos mundiales (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) de manera inédita: con cuatro escuderías distintas (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari).

leandro barraza
Leandro Barraza
