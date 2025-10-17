La mayoría de aficionados y expertos de la Fórmula 1 coinciden en que el debate del mejor piloto de la historia no sale de los nombres de Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Max Verstappen. Sin embargo, para el exjefe de equipo Guenther Steiner ninguno de los tres entra en el podio histórico.
El antiguo Team Principal de Jaguar Racing, Red Bull Racing y Haas armó su Top 10 en el programa Vankah Hours y sorprendió con las posiciones de algunas leyendas. Para comenzar, en primer lugar puso al argentino Juan Manuel Fangio y completó el podio con Niki Lauda y Ayrton Senna. Michael Schumacher recién aparece en la quinta posición, mientras que Lewis Hamilton ocupa el séptimo lugar de su ranking.
El Top 10 histórico de Guenther Steiner
- Juan Manuel Fangio
- Niki Lauda
- Ayrton Senna
- Jackie Stewart
- Michael Schumacher
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Alain Prost
- Mario Andretti
- Graham Hill
El Top 10 histórico de Steiner (Foto: Vankah Hours)
Es importante aclarar que a Juan Manuel Fangio méritos no le faltan. El histórico piloto argentino dominó la categoría durante la década de 1950 conquistando cinco títulos mundiales (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) de manera inédita: con cuatro escuderías distintas (Alfa Romeo, Maserati, Mercedes y Ferrari).
