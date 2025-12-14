La nueva obligación que le impuso la FIA a todas las escuderías de la F1

La FIA estableció una nueva medida al reglamento de 2026. Si bien hace meses se dieron a conocer los principales cambios en los coches de la próxima temporada de la F1 -entre los que destacan la eliminación del DRS o la disminución del tamaño y peso de los monoplazas- en las últimas horas la Federación Internacional del Automovil anunció otra norma extra.

Tal como reveló Autosport, la FIA obligará a todas las escuderías a incluir su logo en la parte delantera de los coches. “Debe estar ubicado en la parte superior del morro o en ambos lados del morro y ser visible desde el costado”, informó el citado medio al respecto. Además, tendrá que ser colocado a una altura de 76 mm.

Lógicamente esto termina siendo insignificante al lado de todas las otras modificaciones para la nueva generación de coches. De hecho, expertos aseguran que será el cambio más grande en la historia de la Máxima y que escuderías que hasta ahora no lideraban, sí podran hacerlo.

Los puntos más importantes del cambio de reglamento de la F1 para 2026

Motores V6 turbo híbridos siguen, pero sin el MGU-H; el sistema híbrido será más simple y barato.

Mucha más potencia eléctrica: cerca del 50 % de la potencia total vendrá de la parte eléctrica.

Uso obligatorio de combustible 100 % sostenible, sin derivados fósiles.

Coches más livianos: el peso mínimo baja aproximadamente 30 kg.

Autos más pequeños: serán más cortos y más angostos, facilitando maniobras y adelantamientos.

Aerodinámica activa: alerones móviles que cambian de configuración según rectas o curvas.

Eliminación del DRS: se reemplaza por un sistema de energía extra para facilitar adelantamientos.

Menor carga aerodinámica y mucha menos resistencia al aire, para que los autos se sigan mejor.

Neumáticos más estrechos, manteniendo las llantas de 18 pulgadas.

Mayor recuperación de energía al frenar, lo que hace más importante la gestión eléctrica.

Reglamentos pensados para reducir costos y atraer nuevos fabricantes de motores.

