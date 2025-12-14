En una jornada que promete emociones por doquier, Toluca y Tigres UANL se volverán a ver las caras en esta Liguilla del futbol mexicano. En el Estadio Nemesio Diez, los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Felinos’ chocarán por la vuelta de la gran final del Apertura 2025. Hoy finaliza el torneo del segundo semestre y habrá sí o sí un campeón.

Las alineaciones que plantearán ambos entrenadores para el partido del día de la fecha serán muy similares a las del encuentro de ida. Sin embargo, en el caso del equipo choricero, Antonio Mohamed prepara una novedad en el once que saldrá al terreno de juego a buscar la remontada. Una modificación sorprendente en un momento clave.

De cara a este segundo cruce de la serie, Hugo González saldrá del equipo titular para recibir a Tigres UANL en el ‘Infierno’. El guardameta que venía siendo de la partida en el conjunto escarlata, no será de los que ingresen de entrada al campo para disputar la revancha. El experimentado arquero estará en el banquillo de suplentes.

Toluca sale a la cancha sin Hugo González en la vuelta [foto: Getty]

En esta ocasión, el portero de Toluca no figurará en el once inicial por una decisión técnica por bajo rendimiento, según indicó Fox Sports. En la ida ante Tigres, Hugo González fue el culpable de la derrota al entregar mal un balón, que derivó en el gol de Correa. Si bien ya venía en caída de nivel, esa acción colmó la paciencia de Mohamed.

Si bien a inicio de temporada el DT argentino había dicho que rotaría los arqueros cada dos partidos, Hugo había atajado los últimos seis juegos seguidos. En ese período, recibió seis goles. Había sido titular ante América en la última fecha de la fase regular, ante Juárez en cuartos, ante Rayados en semis y ante Tigres en la ida de la final.

Luego de algunas actuaciones cuestionadas de Hugo González, su reemplazante será Luis Manuel García, confirmó FOX. Cabe recordar que este había sido su portero titular en la Liguilla pasada, donde Toluca fue campeón del Clausura. Ahora, Mohamed vuelve a alinear a quien fue el héroe de la onceava, al suplir la baja de Pau López cuando el español se había lesionado.

