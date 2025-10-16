Es tendencia:
Horarios del GP de Estados Unidos 2025: práctica libre, clasificaciones, Sprint y carrera

La Máxima aterriza en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, para vivir un fin de semana lleno de actividad que contará con sprint.

Por Leandro Barraza

Gran Premio de Estados Unidos de la F1
© GETTY IMAGESGran Premio de Estados Unidos de la F1

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Luego del sorpresivo triunfo de George Russell en Singapur, la Máxima se tomó un pequeño receso antes de regresar a suelo americano, más precisamente el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas.

A diferencia de los últimos Grandes Premios, este es uno de los seis que cuenta con carrera sprint. Esto quiere decir que solamente habrá una Práctica Libre el viernes 17 de octubre y luego los pilotos se jugarán cosas importantes comenzando por la sprint qualy en la segunda sesión del mismo viernes. A continuación, repasa el cronograma del GP de Estados Unidos con horarios según cada país.

ver también

Gran Premio de Estados Unidos 2025 – Horarios por país

Práctica Libre 1 – Viernes 17 de octubre

  • México: 11:30 h
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:30 h
  • Venezuela y Bolivia: 13:30 h
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:30 h
  • España: 19:30 h

Clasificación sprint – Viernes 17 de octubre

  • México: 15:30 h
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 16:30 h
  • Venezuela y Bolivia: 17:30 h
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 18:30 h
  • España: 23:30 h
Carrera sprint – Sábado 18 de octubre

  • México: 11:00 h
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:00 h
  • Venezuela y Bolivia: 13:00 h
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:00 h
  • España: 19:00 h

Clasificación – Sábado 18 de octubre

  • México: 15:00 h
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 16:00 h
  • Venezuela y Bolivia: 17:00 h
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 18:00 h
  • España: 23:00 h

Carrera – Domingo 19 de octubre

  • México: 13:00 h
  • Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 14:00 h
  • Venezuela y Bolivia: 15:00 h
  • Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 16:00 h
  • España: 21:00 h
ver también

Próximas carreras de la Fórmula 1 2025

  • México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
  • Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
  • Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
  • Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
  • Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
Leandro Barraza
