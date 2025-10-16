Horarios del GP de Estados Unidos 2025: práctica libre, clasificaciones, Sprint y carrera

La Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Luego del sorpresivo triunfo de George Russell en Singapur, la Máxima se tomó un pequeño receso antes de regresar a suelo americano, más precisamente el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, Texas.

A diferencia de los últimos Grandes Premios, este es uno de los seis que cuenta con carrera sprint. Esto quiere decir que solamente habrá una Práctica Libre el viernes 17 de octubre y luego los pilotos se jugarán cosas importantes comenzando por la sprint qualy en la segunda sesión del mismo viernes. A continuación, repasa el cronograma del GP de Estados Unidos con horarios según cada país.

Gran Premio de Estados Unidos 2025 – Horarios por país

Práctica Libre 1 – Viernes 17 de octubre

México: 11:30 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:30 h

Venezuela y Bolivia: 13:30 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:30 h

España: 19:30 h

Clasificación sprint – Viernes 17 de octubre

México: 15:30 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 16:30 h

Venezuela y Bolivia: 17:30 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 18:30 h

España: 23:30 h

Carrera sprint – Sábado 18 de octubre

México: 11:00 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 12:00 h

Venezuela y Bolivia: 13:00 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 14:00 h

España: 19:00 h

Clasificación – Sábado 18 de octubre

México: 15:00 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 16:00 h

Venezuela y Bolivia: 17:00 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 18:00 h

España: 23:00 h

Carrera – Domingo 19 de octubre

México: 13:00 h

Colombia, Panamá, Ecuador y Perú: 14:00 h

Venezuela y Bolivia: 15:00 h

Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay: 16:00 h

España: 21:00 h

