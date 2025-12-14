Mientras Canelo ganó 250 millones en 2025, lo que recibió Naoya Inoue

Es normal que cuando se termina un nuevo año, sea momento de realizar balances y analizar lo ocurrido durante los 12 meses que han quedado atrás. El boxeo es un deporte en cual las presentaciones individuales no son demasiadas por una cuestión de organización y cuidado físico, pero son suficientes para permitirle a las estrellas acumular fortunas millonarias que se acumulan entre sí.

Publicidad

Publicidad

Para poner en comparación, esta vez los elegidos serán Canelo Álvarez y Naoya Inoue. El mexicano se subió al cuadrilátero en dos oportunidades en el año: en mayo y septiembre. En el primer turno venció a William Scull en Arabia Saudita y en la segunda oportunidad terminó cayendo ante Terence Crawford en Estados Unidos, ambos resultados por decisión de los jueces.

La comparación de ganancias entre Canelo e Inoue

Ante Scull, Canelo recibió 100 millones de dólares y esta cifra terminó generando un debate importante, sobre si una presentación tan deslucida como la que tuvo el mexicano merecía semejante recompensa. Meses después, en la contienda más esperada del año, Álvarez se midió con Crawford y en dicha noche, en la que se quedó sin sus coronas de las 168 libras, se embolsó 150 millones de la moneda estadounidense, para culminar el año con un total de 250 millones.

Canelo Álvarez superó por mucho a Naoya Inoue en ganancias. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

En el caso de Inoue, el japonés ya apareció en escena tres veces en el 2025, ante Ye Joom Kim en enero, Ramón Cárdenas en mayo y Murodjon Akhmadaliev en septiembre. En cada una de las historias el final fue el mismo: Naoya ganador. A principios de año, el nipón se embolsó cerca de cinco millones dólares, a mediados la suma ascendió a los siete y en el noveno mes alcanzó los 19 millones. El total da 31 millones, una cifra verdaderamente exorbitante. A su vez, hay que decir que al asiático le queda una última presentación más, el próximo 27 de diciembre ante David Picasso, en la que podrá recaudar unos cuantos millones más.

Sin embargo, los números que percibió Inoue no se acercan ni por asomo a lo que se llevó a casa Canelo. Puede sonar un tanto particular que uno de los mejores libra por libra de la actualidad cobre mucho menos que alguien que está en los momentos finales de su carrera, pero está claro que la marca Canelo vende millones y eso es imposible de contrarrestar por más talento con el que se cuente.

ver también El contundente pronóstico de Nacho Beristáin sobre la pelea de Naoya Inoue y David Picasso: “Lo van a matar”

En síntesis

Canelo Álvarez ganó 250 millones de dólares en 2025 por dos peleas (ante Scull y Crawford ).

ganó de dólares en por dos peleas (ante y ). Álvarez ganó 150 millones de dólares por su pelea de septiembre contra Terence Crawford en EE. UU.

ganó de dólares por su pelea de contra en Naoya Inoue acumuló 31 millones de dólares en 2025 en tres peleas (Enero, Mayo y Septiembre).

Publicidad