Kylian Mbappé está pasando por un enorme presente futbolístico con el Real Madrid y es, sin dudas, la gran figura del equipo que hoy dirige Xabi Alonso. Más allá de que el conjunto blanco no atraviesa su mejor temporada colectiva y de que en las últimas semanas se puso en duda la continuidad del entrenador, el delantero francés ha respondido con actuaciones decisivas y números de élite a nivel individual.

Publicidad

Publicidad

El ex PSG volvió a demostrarlo este domingo con un auténtico golazo en la victoria 2-1 del Real Madrid como visitante ante el Alavés, por la jornada 16 de LaLiga. Ese triunfo le permitió al equipo merengue mantenerse en la pelea por el campeonato y quedar a cuatro puntos del Barcelona en la tabla de posiciones, con Mbappé nuevamente como protagonista principal.

Tweet placeholder

Gracias a ese tanto, Mbappé alcanzó los 56 goles en lo que va del año 2025 con la camiseta del Real Madrid, una cifra impactante que lo coloca muy cerca de un registro histórico.

Publicidad

Publicidad

Mbappé cerca de superar a CR7

Con esos 56 goles, el delantero francés quedó a solo tres anotaciones de igualar la mejor temporada de Cristiano Ronaldo en el club blanco. El portugués estableció el récord con 59 goles en un mismo año natural, una marca que durante años parecía inalcanzable y que ahora está seriamente amenazada por Mbappé.

ver también ¿Fin de ciclo para Xabi Alonso? El nombre más fuerte que suena para reemplazarlo en Real Madrid tras la crisis

El calendario todavía ofrece varios partidos por delante y, si mantiene este ritmo, Mbappé no solo podría igualar sino también superar a Cristiano Ronaldo, firmando una de las temporadas individuales más impresionantes en la historia del Real Madrid. El récord está a la vista y el francés avanza decidido: Kiki va por CR7.

Publicidad