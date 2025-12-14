En el marco del partido de Vuelta de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca recibe a Tigres UANL este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. El local irá por la remontada para retener el cetro de campeón, pero la visita buscará quedarse con la serie.

Publicidad

Publicidad

Luego de la enorme victoria por 1-0 en el Estadio Universitario, los Felinos viajan a la casa de los Escarlatas para defender la ventaja en el global. En tanto, los Diablos Rojos deben ganar por al menos un gol de diferencia para forzar el tiempo extra.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. Toluca por el Apertura 2025?

El partido Toluca vs. Tigres UANL se disputará HOY domingo 14 de diciembre, con sede en el Estadio Nemesio Diez, la casa de la institución escarlata. El compromiso nocturno dará comienzo a las 19:00 horas (Ciudad de México), en lo que será la Vuelta de la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Dónde ver Tigres vs. Toluca en TV por el Apertura 2025?

El partido Toluca vs. Tigres UANL se podrá seguir en vivo y en directo en todo México a través de las señales de Azteca 7, Canal 5 y TUDN. Serán las únicas dos pantallas que pasarán por televisión al instante la transmisión del primer encuentro de la serie decisiva por el título.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver Tigres vs. Toluca en Internet por el Apertura 2025?

ver también Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de la final de la Liga MX

El partido Toluca vs. Tigres UANL se podrá sintonizar en vivo y en directo vía streaming, por medio de Tubi y Azteca Deportes Network. Además, el compromiso también será transmitido por las plataformas pagas ViX Premium y FOX One a lo largo y ancho del territorio mexicano.