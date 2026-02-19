La primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 será exactamente en 17 días y hay equipos que siguen con problemas. Uno de ellos es Williams, escudería que no pudo participar de los test de Barcelona por sobrepeso del coche y que sigue presentando inconvenientes a poco del estreno.

Williams sí fue parte del shakedown de Bahréin, pero está lejos de presentar un rendimiento óptimo y sigue sin poder cumplir con el reglamento. Por eso, el jefe del equipo –James Vowles– no anduvo con rodeos y puso un plazo de seis meses para solventar todo.

James Vowles, Team Principal de Williams (GETTY IMAGES)

Vowles platicó con Soy Motor y se sinceró: “No, no hay un arreglo a corto plazo“. Asimismo, sostuvo: “Son miles y miles de pequeños detalles que hay que acertar y no lo hemos hecho, es tan simple como eso. Lo que se ve desde fuera es que es por habernos perdido Barcelona, pero hay muchos más detalles detrás“.

Fue entonces cuando James pasó a hablar de los plazos para poner al coche en las mejores condiciones: “Nos llevará un tiempo recuperarnos. Tenemos un programa muy agresivo para los próximos seis meses para lograrlo, pero no es cosa de una semana”.

Quieren solventar todos los problemas a la vez

Pese al pesimismo para el primer tramo de la temporada, James Vowles dejó en claro que no se priorizará un problema por encima de otro, sino que se atacarán al mismo tiempo.

“Contamos con mil personas, así que podemos corregir el peso a la vez que mejoramos el rendimiento aerodinámico y nos centramos en los métodos y sistemas para asegurarnos de que no nos encontremos en esta situación en el futuro”, explicó el jefe de equipo d Williams.

